'Lepo Lepo' toma conta de Salvador e da internet

SALVADOR - Há duas semanas, o jogador Neymar, do Barcelona, dançou uma nova coreografia ao marcar o sexto gol na vitória de seu time contra o Rayo Vallecano. A dancinha foi parar na internet e atiçou a curiosidade dos fãs do atacante, embora tenha até motivado críticas na Espanha.

Para os baianos - como o lateral Daniel Alves, nascido em Juazeiro, que ensinou a coreografia ao atacante -, porém, não havia nenhuma novidade. A dancinha era do pagode Lepo Lepo, da banda Psirico, disparada a canção mais tocada no verão da Bahia - e candidata natural ao título de música do carnaval de Salvador neste ano.

No Estado, até um comandante da PM já foi parar na internet ao ensaiar os passos. O Psirico se apresentou ontem no Circuito Barra-Ondina, com uma homenagem a Nelson Mandela. A canção inaugurou uma nova fase da música baiana. Em uma contraposição bem-humorada ao funk ostentação, sucesso no Sudeste nas últimas temporadas, o Lepo Lepo surgiu como primeiro hit do apelidado "pagode-miséria".

Composta por Filipe Escandurras e Magno Sant'anna, a música relata, em ritmo que mescla pagode baiano e arrocha, a história de um cidadão que está sem dinheiro, com salário atrasado, que perdeu a casa e cujo carro foi tomado de volta pelo banco. Ele resolve contar a situação para a companheira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Agora vou saber a verdade, se é (por) dinheiro ou (por) amor (que ela está comigo)", diz a letra. "Se (ela) ficar comigo, é porque gosta do meu Lepo Lepo", conclui a canção, que no último fim de semana chegou à liderança de vendas no serviço iTunes Brasil.

"A música faz sucesso porque o povo se identifica com a situação descrita por ela", avalia Escandurras. "Encontrar alguém para ficar com você tendo dinheiro, tendo posses, é fácil. Achar um amor de verdade, que não dependa de bens, só na base do namoro, é que dá moral. Não precisa de carro, de casa. Precisa é fazer bem feito."

Festa. O vocalista do Psirico, Márcio Victor, que já emplacou a música do carnaval em 2008, com Mulher Brasileira (Toda Boa), disse ter ficado surpreso com a receptividade e o sucesso de Lepo Lepo, no meio de uma fase em que a ostentação deu o tom das músicas chamadas "populares". "Lepo Lepo é um fenômeno, foi a música do verão e vai ser a música do carnaval", comemora. "Acho que é mérito dos compositores, que souberam captar a realidade de quase toda a população e transformar em uma canção. A letra é sensual, mas valoriza o amor, a coisa de estar com alguém pelo que se é, não pelo que tem."

Confira abaixo a letra da música:

Lepo Lepo

Eu já não sei o que fazer

Duro, pé-rapado e com o salário atrasado

Eu não tenho mais pra onde

correr

Já fui despejado, o banco levou o meu carro

Agora vou conversar com ela

Será que ela vai me querer?

Agora vou saber a verdade

Se é dinheiro, ou é amor, ou

cumplicidade

Eu não tenho carro, não tenho teto

E se ficar comigo é porque gosta

Do meu

Lepo lepo

É tão gostoso quando eu

Lepo lepo