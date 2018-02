Lentidão persiste em algumas rodovias; Fernão Dias tem o pior trecho

Na Rodovia Fernão Dias, o tráfego era lento do km 22 ao 43, região de Atibaia, e do km 46 ao 53, na região de Bragança Paulista, ambas no sentido Minas.

A Rodovia Presidente Dutra estava congestionada no trecho de Taubaté, do km 119 ao 117, sentido Rio de Janeiro.

A Rodovia Carvalho Pinto registrava lentidão do km 128 ao 130, sentido interior, devido ao excesso de veículos.

A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tinha tráfego intenso e alguns pontos de lentidão.

No sentido litoral, o Sistema Anchieta-Imigrantes não registrava pontos de lentidão, apenas tráfego intenso na descida da serra pela Imigrantes. Na Tamoios, o tráfego também era intenso, com neblina no trecho de serra.