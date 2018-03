Lentidão na saída de SP e rodízio suspenso na 2ª

O alívio não vale para os caminhões. Nesses dois dias, continuam valendo o rodízio de veículos pesados, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões.

A saída para o feriado causou ontem o quinto maior congestionamento do ano em São Paulo. A CET registrou, às 19 horas, 189 km de lentidão. O recorde anterior, de 197 km, foi registrado no dia 25 de março.

As vias mais congestionadas ontem foram a Marginal do Tietê, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, com 16 km de lentidão, e o corredor Norte/Sul, com 8 km.

Nas estradas, o trânsito começou a ficar lento no início da tarde. Por volta das 15h30, a Castelo Branco tinha morosidade, no sentido interior, na pista expressa, entre os km 21 e 24, e na pista lateral, do km 23 ao 24. A Via Anchieta registrou lentidão em três pontos no sentidos litoral: entre os km 16 e 18; na serra, entre os km 53 e 55, e entre os km 64 e 65. Nas rotas para o interior, segundo a CCR AutoBan, foram registrados 12 acidentes, com três feridos. Na Via Dutra havia lentidão no sentido Rio, do km 231 ao 223, e do km 225 ao 220.