Lentidão marca saída para o feriado do Dia do Trabalho em São Paulo

SOROCABA - Motoristas enfrentam congestionamentos e acidentes sem gravidade na saída para o feriado prolongado de Dia do Trabalhado, no final da manhã desta sexta-feira, 1º. A maior lentidão ocorre na Rodovia Fernão Dias, com 20 quilômetros de filas entre Mairiporã e Atibaia, sentido Belo Horizonte.

Já a Régis Bittencourt tinha dez quilômetros de congestionamento na região de Miracatu, no Vale do Ribeira. O trânsito travava a partir do km 343, na Serra do Cafezal.

Quem seguia para o interior pela Bandeirantes pegava um trecho de trânsito travado do km 47 ao 53, na região de Jundiaí, agravado por uma colisão simples entre dois carros.

Por sua vez, na Castelo Branco, os veículos seguiam com paradas do km 19 ao 24, em Barueri, também em razão de um acidentes sem vítimas. Um acidente também complicou a vida de quem seguia sentido Rio de Janeiro pela Presidente Dutra. O trânsito parava do km 148 ao 146, em São José dos Campos.