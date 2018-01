Lentidão em SP cai para 158 km; Corredor Norte-Sul tem 11 km

O trânsito continuava complicado nas principais vias da capital paulista na noite desta quarta-feira, 17. Às 19h30, e excesso de veículos provocava 158 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice representa 18,9% dos 835 quilômetros monitorados. Veja também: Carreta é destombada e trânsito é liberado após 6 h no Ipiranga Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Segundo a CET, no mesmo horário, o pior trecho estava no Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido Santana, onde o engarrafamento era de 11,6 quilômetros, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida do Estado. Ainda no Corredor Norte-Sul, mas pelo sentido contrário, havia lentidão em 8,5 quilômetros, desde a Rua Bandeirantes até o Viaduto Pedro de Toledo. Já na pista local da Marginal Tietê, sentido Lapa-Penha, o motorista reduzia a velocidade em 7,6 quilômetros, desde a Ponte da Freguesia do Ó até a Rua Azurita. Atualizado às 19h35