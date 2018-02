Lenda do Boi Falô reúne mais de 2 mil pessoas Mais de 2 mil pessoas participaram da Festa do Boi Falô, ontem, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A reunião celebra a lenda de que, em 1888, um boi que estava sendo levado por um escravo para arar um campo havia reclamado que não trabalharia na Sexta-Feira Santa. Há 16 anos a celebração faz parte do calendário oficial. Voluntários servem gratuitamente um prato com macarronada e sardinha e, em um palco improvisado, há apresentações de grupos de dança folclórica, música sertaneja e fanfarra.