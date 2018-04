Lençol freático perto da superfície exige mais cuidados

"Em uma região de solo poroso, a água ocupa os espaços vazios e ajuda a suportar o peso das construções. Mas, se o lençol freático estiver muito perto da superfície, a construtora tem de bombear essa água para construir a fundação de um prédio. Ao tirar a água, pode causar o impacto em alguns imóveis", explicou.

Vila Olímpia e Moema têm lençol freático alto, ou seja, próximo à superfície. "Existem soluções para se evitar o bombeamento da água, mas isso vai deixar a obra três, quatro vezes mais cara."

O vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Sindicato da Habitação (Secovi) afirmou que as empresas trabalham com consultores em fundação e contenção. "Mesmo tomando todas as medidas, podem ocorrer problemas. E a empresa costuma se responsabilizar por isso". / F.T.