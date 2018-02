Lenço é uma dica para todas as estações do ano Acessório comum no vestuário das francesas, o lenço está ganhando mais espaço no mercado nacional. É a tendência deste inverno e será a do verão 2012. Mas, de uma estação para outra, mudam os tecidos, as cores, o estilo e a forma de se usar. Já existe até butique especializada no acessório. Trata-se da Scarf Me, inaugurada há uma semana, em um córner do Shopping Cidade Jardim, na zona sul.