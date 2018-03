Leis obrigam medicamento e cardápio adaptados

Na Câmara dos Deputados, há dois projetos de lei que propõem a obrigatoriedade da etiqueta em braile. O mais antigo, de 2000, é de autoria de Paulo Paim (PT) e está pronta para votação desde 17 de julho de 2007. Entretanto, não existe deputado relator designado até o momento e muito menos um parecer para verificar quais as propostas que farão parte do projeto a ser votado. O outro texto é de 2007, de autoria da deputada Vanessa Grazziotim (PC do B).