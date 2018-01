Leilão de terrenos estatais no Rio pode render R$ 1 bi O governo do Rio anunciou para esta semana a publicação do edital que vai autorizar o leilão do primeiro lote de 73 terrenos remanescentes de obras do metrô em quatro bairros da zona sul, um da zona norte e um no centro. Foi necessária uma mudança na legislação, aprovada no ano passado, para permitir a construção de prédios nessas áreas. Oficialmente, o objetivo é arrecadar até R$ 1 bilhão para financiar parte da obra que deverá levar o metrô até a Barra da Tijuca, na zona oeste.