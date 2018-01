Lei Seca multa 41 em SP

SÃO PAULO - Quarenta e um motoristas foram autuados pelo Programa Direção Segura em blitze na zona sul de São Paulo, entre a noite de sábado (10) e a madrugada de domingo (11). No total, foram aplicados 415 testes de bafômetro na operação - que visava fiscalizar o cumprimento da chamada Lei Seca.

De acordo com o balanço da operação, quatro motoristas foram multados por embriaguez ao volante - terão de pagar multa de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran paraa suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Outros 37 motoristas foram autuados por terem se recusado a realizar o teste - estão sujeitos às mesmas penalidades dos demais. Um desses condutores também vai responder na Justiça por crime de trânsito: ele apresentou índice maior do que 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste - se condenado, poderá cumprir de 6 meses a 3 anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca.