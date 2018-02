Lei seca mais dura reduz nº de mortes em 25%

No primeiro carnaval com a lei seca mais rigorosa, o número de mortes nas rodovias federais brasileiras caiu 25,4%. De acordo com balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado ontem, 97 pessoas morreram nas estradas entre sexta-feira e domingo. Nos três primeiros dias do feriado do ano passado, foram 130 mortos.

A PRF prendeu 338 motoristas por dirigirem bêbados neste carnaval. O cerco aos condutores que bebem e assumem o volante resultou em 1.055 autuações até anteontem, incluindo casos em que houve prisão ou apenas sanções administrativas. No carnaval inteiro do ano passado, houve 1.410 autuações - 494 resultaram na prisão dos condutores.

Desde sexta-feira, a PRF já realizou 42.661 testes do bafômetro, 40% mais do que no feriado inteiro de 2012. Com o endurecimento na lei seca, a multa passou de R$ 957,70 para R$ 1.915,40. Além do bafômetro, vídeos e depoimento de testemunhas também valem como provas.

Feridos. De acordo com o balanço da PRF, também houve queda de 15,7% no número de feridos nos acidentes, que passou de 1.303 para 1.098 neste ano. Apesar da diminuição da gravidade das ocorrências, o número de acidentes permaneceu praticamente estável. A diminuição foi de apenas 2,6%. Os registros passaram de 2.051 para 1.997.

Segundo a PRF, nas estradas federais as ultrapassagens são as maiores causas dos acidentes com mortes. No carnaval passado, houve 86 mortes por essa causa - 45% do total. Os atropelamentos causaram 12% das mortes.

Outro fator de risco é dirigir à noite. No feriado passado, a média durante o dia foi de uma morte para cada 20 acidentes. À noite, esse índice foi de uma morte para cada 15 ocorrências. O risco é 25% maior.

O acidente mais frequente é a colisão traseira. No feriado passado, foram 1.200 ocorrências, o equivalente a 34% do total dos acidentes.

O quadro de estatísticas completo do carnaval de 2013, especificando os principais tipos de acidentes, só será divulgado na quinta-feira. Na ocasião, também serão divulgados dados relativos às estradas federais que cortam o Estado de São Paulo.

Em São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária, responsável pela fiscalização nas rodovias estaduais, não divulgou balanço parcial de mortes ontem. Os dados virão a público apenas na Quarta-Feira de Cinzas.

Na cidade de São Paulo, a Polícia Militar já dispõe de aparelhos capazes de flagrar a presença de maconha e cocaína no sangue dos condutores. A mudança na fiscalização já resultou na prisão de pelo menos um motorista, sábado, por uso de droga.