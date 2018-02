Lei seca: ex-coordenador atropela 4

Mendes admitiu à polícia ter bebido "meia taça de vinho". Ex-assessor parlamentar do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), na Assembleia Legislativa e no Senado, ele será indiciado por lesão corporal culposa.

Ermínio Cosme Pereira, de 52 anos, que teve morte cerebral, passava pelo local de bicicleta. Dois irmãos de 2 e 5 anos e a mãe, Silvana Braga de Souza, de 30, tiveram ferimentos leves.

Mendes não prestou socorro. Ele foi ontem à 81.ª DP. "Bebi apenas meia taça de vinho. Fui surpreendido por uma bicicleta e perdi o controle." O advogado José Maurício Ignácio disse que ele não prestou socorro porque ficou em choque. Exame feito ontem no Instituto Médico-Legal não indicou álcool no sangue.

O governo do Rio disse que "cabe ao subsecretário responder como todo cidadão".