Lei proíbe cobrança em banheiros públicos Está proibida a cobrança de tarifa pelo uso de banheiros públicos nas estações rodoviárias paulistas. Pela lei, publicada ontem no Diário Oficial do Estado, concessionárias ou permissionárias desse serviço devem manter suas instalações em boas condições de higiene e conservação. Também devem facilitar o acesso de pessoas com deficiência e idosos a esses locais. A nova lei entra em vigor imediatamente.