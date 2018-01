Lei previa multa a ''morto vivo'' Uma forte epidemia de cólera que atacou São Paulo em fevereiro de 1855 acelerou a construção do primeiro cemitério público da cidade. Preocupado com o surto da doença, o vigário-geral Anacleto José Ribeiro Coutinho proibiu velórios e enterros nas "capelas, igrejas, sacristias e catacumbas", em fevereiro de 1856. A medida fez com que a população passasse a jogar dezenas de cadáveres na Várzea do Carmo, em valas ao lado do Rio Tamanduateí, o que teria agravado a disseminação da "peste", já que a água era usada no abastecimento para cerca de 30 mil habitantes.