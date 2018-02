Lei para se desfazer do quarteirão do Itaim É sancionada Avaliado em R$ 38 milhões, o quarteirão de 20 mil metros quadrados do Itaim-Bibi - delimitado pelas Ruas Horácio Lafer, Salvador Cardoso, Cojuba e Lopes Neto - foi a área de maior valor venal entre as oito que tiveram leis de venda sancionadas pelo prefeito Gilberto Kassab (sem partido) e publicadas ontem no Diário Oficial. No total, são pelo menos 20 áreas que a Prefeitura pretende trocar por creches.