Lei para fechar vias leva em conta trânsito e cidadania Rua é uma via pública urbana, ladeada de casas, prédios, muros ou jardins. Via é um caminho que parte de um ponto conduzindo a outro, sendo obra viária que se estende ligando locais e destinada ao trânsito de veículos e/ou pedestres. Para isso, as ruas devem ser abertas, por serem públicas e de uso da comunidade.