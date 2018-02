Lei obriga restaurante a dar 50% de desconto a quem tiver estômago reduzido Restaurantes e bares de Campinas, no interior de São Paulo, estão obrigados por lei, desde ontem, a oferecer desconto ou cobrar metade do preço em rodízios, porções e pratos para pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago. O prefeito Pedro Serafim (PDT) sancionou a lei, publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial.