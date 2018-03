Lei limita efetivo da PM que vai para a corporação O tamanho do efetivo do Corpo de Bombeiros é um desafio para que a corporação amplie sua presença no Estado, principalmente em cidades que se adensaram nos últimos 20 anos - como na Região Metropolitana. O efetivo é fixado por lei e representa cerca de 10% do total da Polícia Militar. O existente, entretanto, é inferior ao estipulado.