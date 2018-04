Lei federal proíbe criar bolsões, mas cidades aprovam

Em Barueri também é permitida a construção de loteamentos que depois de prontos são fechados e viram uma espécie de cidade pequena, com comércio, serviços e casas no mesmo espaço, todos monitorados por câmeras de segurança e vigias armados. Alphaville e Tamboré são dois exemplos.

Já na capital, a lei municipal impede o fechamento de bairros. A última iniciativa foi barrada pela Justiça no Alto da Boa Vista, bairro nobre da zona sul. Ao lado de uma imensa área verde, o Condomínio Jardim Alfomares segue com as obras paradas há dois anos. Uma lei aprovada pela Câmara Municipal no ano passado autoriza apenas o fechamento de ruas sem saída, que não servem de ligação para nenhuma avenida movimentada. / D.Z.