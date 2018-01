Lei estimula chá de cadeirinha Depois do chá de panela e do chá de bebê, pode virar hábito da classe média brasileira a promoção de chás de cadeirinha. Funcionaria no mesmo esquema de festinha beneficente entre amigos para ajudar pais de crianças até 4 anos na compra do acessório infantil cuja obrigatoriedade no banco de trás dos automóveis começa a vigorar pra valer em setembro. O que dá até um certo tempo para a sociedade criar maneiras de dividir o prejuízo.