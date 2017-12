Lei endurece pena a quem se associar ao crime organizado

Sem uma lei detalhada tipificando as organizações criminosas, juízes encontravam dificuldades e dúvidas para aplicar penas e autorizar o andamento de investigações. De acordo com informações do Ministério da Justiça, agora o Estado passará a dispor de técnicas especiais para investigação dessas organizações criminosas, incluindo a infiltração de policiais, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos e interceptações telefônicas.