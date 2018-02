Lei do alvará para eventos não é votada Em 2007, logo após a conclusão da CPI aberta na Câmara Municipal para apurar as responsabilidades pelas três mortes e pelos 41 feridos durante uma tarde de autógrafos do grupo mexicano RBD no estacionamento do Shopping Fiesta, foi criado um projeto de lei com regras para a concessão do alvará para eventos com lotação superior a cem pessoas. A proposta, aprovada em primeira discussão em novembro de 2010, segue sem previsão de ser votada.