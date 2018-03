Lei de SP permite renomear ruas com homenagem a políticos

Diego Zanchetta e Caio do Valle, Estadão

Uma lei sancionada nesta quarta-feira pelo prefeito Fernando Haddad (PT) permite que moradores solicitem a mudança de nome de ruas que prestam homenagem a autoridades e políticos com histórico de desrespeito aos Direitos Humanos. Segundo os autores, os vereadores Orlando Silva e Jamil Murad, ambos do PCdoB, um exemplo é a rua Sérgio Fleury, na Vila Leopoldina.

Moradores também poderão fazer abaixo-assinado para pedir renomear vias públicas batizadas em referência a lideranças do regime militar. Neste semestre, a Câmara também deve aprovar um projeto de lei do vereador Nabil Bonduki (PT) que proíbe qualquer nomeação de rua com nomes de autoridades que participaram da ditadura militar.