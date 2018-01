Lei de 2009 define revisão Em dezembro de 2009, após duas semanas de discussão no Legislativo, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto de lei do prefeito Gilberto Kassab (PSD), com a maior alteração recente no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O aumento médio, conforme informou na época a Prefeitura, ficou em 21%.