Lei cria multa para lixão perto de aeroporto A presidente Dilma Rousseff (PT) sancionou ontem uma lei para tentar diminuir o risco de acidentes entres aves e aviões - só em 2011, foram 1.470 ocorrências no Brasil, um aumento de 47% em relação ao ano anterior. A maior mudança é a definição de multa para quem desrespeitar as regras - qualquer atividade de estímulo à atração de espécies da fauna perto da área aeroportuária será considerada infração. Lixões, abatedouros e até manejo de material zoológico estão sujeitos a sanção. As multas vão de R$ 250 a R$ 1,2 milhão. O valor deve ser cobrado pela autoridade municipal e o dinheiro tem de ser usado em "ações para redução do risco de acidentes".