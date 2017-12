Lei amplia área de alvará provisório Dois anos após a aprovação do alvará de funcionamento condicionado, ou provisório, os parlamentares alteraram ontem as regras da licença. O mesmo projeto que libera o funcionamento de locais sem Habite-se também amplia a possibilidade de comerciantes solicitarem o benefício para imóveis com área entre 1,5 mil m2 e 5 mil m2.