Leão do Zoo de Guarulhos passa bem após cirurgia

SÃO PAULO - O leão Nero, de 8 anos, recém-chegado ao Zoo de Guarulhos, na Grande São Paulo, que passou por uma cirurgia de vasectomia no Hospital Veterinário da Universidade Guarulhos (UnG) nesta sexta-feira, 11, passa bem, segundo o hospital.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cirurgia de vasectomia começou por volta das 11 horas e durou cerca de uma hora e meia, de acordo com informações do hospital. Além da cirurgia, Nero passou por tratamento dentário, para cuidar dos dois dentes quebrados. Nero foi apreendido há cerca de um mês, em um circo onde sofria maus tratos, e encaminhado ao zoológico de Pomerode, em Santa Catarina, onde permaneceu até ser transferido para Guarulhos.

Segundo a veterinária do Zoo de Guarulhos, Cláudia Igayara, a vasectomia no animal será feita para atender uma recomendação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que proíbe que grandes felinos se reproduzam em cativeiro.

"Além de atender à recomendação do Ibama, a cirurgia irá trazer bem estar ao animal, pois ele dividirá a jaula com uma fêmea. Dessa forma, não precisaremos separar os animais", afirma Igayara. Uma equipe de veterinários da UnG será deslocada para o zoológico para ajudar na remoção do felino. A ação faz parte de um convênio que a Prefeitura Municipal de Guarulhos mantém com a Universidade para dar assistência e tratamento aos animais silvestres do Zoológico.