LDO 2012 indica que prefeito não vai cumprir 5 metas

Outro projeto aprovado em segunda discussão ontem foi a extinção de uma rua que deveria ter sido aberta em 1988 em um terreno onde hoje está sendo erguida a sede de uma igreja evangélica em Santo Amaro.

Mas o empenho mostrado pelos vereadores governistas na votação de uma série de propostas do prefeito Gilberto Kassab não foi o mesmo em relação a um antigo projeto, em trâmite na Câmara desde fevereiro de 2009: a volta da publicidade nos abrigos de ônibus e nos relógios de rua, que seriam reformados pelos anunciantes. A proposta que pode render R$ 2,2 bilhões aos cofres municipais não foi colocada no pacote de votações de ontem, apesar de o prefeito ter pedido urgência no trâmite da proposta em comunicado feito no Diário Oficial da Cidade na quarta-feira.

Os líderes de bancada ainda planejavam votar um pacote de propostas de parlamentares em uma pauta extraordinária, com início previsto para as 23h40, antes que o recesso de julho tivesse início.