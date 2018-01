Lazer e cultura na Biblioteca Pública Amadeu Amaral

A Biblioteca Pública Amadeu Amaral, construída com padrões arquitetônicos modernistas, está localizada em uma área tombada pelo CONPRESP no Jardim da Saúde, zona sul da capital. Começou a funcionar em 1966, na administração do prefeito José Vicente de Faria Lima, que dá nome à Avenida Faria Lima. Na época, contava com um pequeno acervo apenas para consulta local, distribuído pelos três pavimentos do prédio.

Passados dez anos desde a inauguração, em 1976, a Biblioteca Ramal Jardim da Saúde, como era conhecida, teve o nome alterado para Biblioteca Amadeu Amaral, em homenagem ao poeta e folclorista paulista.

Hoje, o acervo conta com aproximadamente 28 mil exemplares, entre livros de literatura e informação, revistas, atlas e conteúdos multimídia. Além dos serviços de empréstimo das obras para moradores da Saúde, a biblioteca promove ainda eventos culturais, como encontros com escritores, exposições, cursos, oficinas e palestras.

Patrono. Filho de jornalista, Amadeu Amaral se envolveu cedo com a profissão. Chegou à capital aos 11 anos para estudar e aos 16 já trabalhava no jornal fundado por seu pai, o Lavoura Comercial. Mais tarde também trabalhou nos jornais O Correio Paulistano e no Estado.

Publicou seu primeiro livro de poesias em 1899, o Urzes. Em 1919, ocupou a Cadeira 15 da Academia Brasileira de Letras, que antes havia pertencido ao poeta Olavo Bilac. Depois de passar alguns anos no Rio, volta a São Paulo em 1929 e é eleito presidente da Academia Paulista de Letras.