Laudo sobre mortes no Peru deve sair na 2ª-feira Devem ficar prontos até segunda-feira os resultados dos exames toxicológicos sobre a causa da morte dos brasileiros Mário Augusto Soares Bittencourt, de 60 anos, e Mário Gramani Guedes, de 57, cujos corpos foram encontrados no norte do Peru. Diplomatas do Itamaraty acompanham as investigações. O engenheiro Bittencourt e o geólogo Guedes trabalhavam em projeto de uma hidrelétrica quando desapareceram.