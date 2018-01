Laudo reforça tese de que gás matou família

Os laudos ainda serão entregues ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde o caso é investigado. As vítimas são a enfermeira Dina Vieira da Silva, de 42 anos, e de seus quatro filhos, de 6, 11, 12 e 16 anos. As mortes, segundo o inquérito, foram provocadas provavelmente por um vazamento no aquecedor de gás do imóvel, que não tinha uma tubulação de escape para a rua e não era o modelo apropriado ao abastecimento por botijão. A polícia chegou a prender o namorado da enfermeira, o boliviano Alex Guidone Pedraza, de 33 anos, que era suspeito de ter envenenado as cinco vítimas.