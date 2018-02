Laudo reforça tese de que artista chileno se matou Um dia após a morte do artista plástico chileno Jorge Selarón, de 65 anos, seu ex-colaborador e acusado de ameaçá-lo de morte há dois meses, Paulo Sérgio Rabello, foi à delegacia depor. Ele confirmou ter brigado com o ex-chefe, mas negou as ameaças de morte. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de suicídio para o caso após a divulgação do laudo de necropsia do Instituto Médico-Legal (IML). A perícia confirmou que Selarón morreu carbonizado e que não havia marcas de agressão no corpo.