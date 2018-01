Laudo do IML afirma que garoto morreu por uso de lança-perfume

SÃO PAULO - O laudo necroscópico do Instituto Médico-Legal (IML) concluiu que o adolescente João Victor Souza de Carvalho, de 13 anos, morreu por causa do uso de lança-perfume. O documento também atesta que foram encontrados vestígios de cocaína no sangue do garoto, o que poderia indicar o uso de crack. A morte aconteceu no domingo de carnaval, 26 de fevereiro, após uma confusão com seguranças do Habib's, na Avenida Itaberaba, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte.

A Polícia Civil investiga se João Victor morreu depois de ser agredido pelos seguranças da lanchonete.

Vídeo mostra garoto sendo arrastado:

Policiais informaram que vão analisar o laudo, que deve ser encaminhado na tarde desta terça-feira, 7, ao 28º Distrito Policial (Freguesia do Ó). Porém, as suspeitas sobre os seguranças serem os responsáveis pela morte do garoto ficam mais frágeis.

Dois representantes do Habib's afirmaram à polícia que o garoto estava com um pedaço de pau ameaçando clientes e foi reprimido. Na fuga, teve um mal súbito, caiu e foi socorrido. No entanto, duas testemunhas, uma catadora de material reciclável e um motorista, disseram que viram João Victor ser agredido pelos seguranças.

Em nota, o Habib's informou que afastou os dois funcionários e que está colaborando com as investigações.

Veja a íntegra do laudo sobre a morte de João Victor: