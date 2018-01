Laudo confirma mortes por inalação de cianeto Os delegados que investigam o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), em janeiro, receberam ontem o último lote de laudos de necropsia. Foi confirmado que as 234 mortes na boate foram causadas por inalação de cianeto e monóxido de carbono. O disparo de sinalizador no palco queimou a espuma do teto e liberou fumaça tóxica. Sete pessoas morreram depois em hospitais. O inquérito será concluído semana que vem.