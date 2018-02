Latrocínios sobem 114% na capital e 61% no Estado

Entre elas está o caso da assistente administrativa Daniela Nogueira de Oliveira, de 25 anos. Grávida, ela foi baleada na cabeça quando chegava em casa na no dia 8 de janeiro no Condomínio Horto do Ypê, na zona sul de São Paulo.

Daniela estava no fim da gestação e os médicos conseguiram salvar criança. Dez dias depois, Priscila Machado Simão, uma bancária de 33 anos, foi assassinada com vários tiros, um deles na cabeça, depois de uma tentativa de assalto.

O crescimento dos latrocínios também foi grande no Estado - em janeiro, foram 34 casos - ante 21 no mesmo mês do ano passado, um crescimento de 61,9%.