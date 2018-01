Latrocínios aumentam 25% no Estado de SP

Atualizada às 15h20

SÃO PAULO - O número de pessoas mortas durante tentativas de assalto cresceu no Estado de São Paulo no mês de julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O total aumentou de 20 para 25 casos, o que equivale a crescimento de 25%.

O aumento ocorre em uma tendência contrária à queda na maioria das estatísticas criminais do Estado. Tanto furtos quanto roubos e homicídios tiverem redução de registros.

Os latrocínios se concentraram no interior do Estado, onde o registro desse crime subiu de 5, em julho de 2014, para 15 no último mês. Na capital, o número foi o mesmo do ano passado: 6 ocorrências. Na Grande São Paulo, houve redução de 9 para 4 casos.

“Não há uma preocupação muito grande, porque ainda se mantém a tendência de queda", disse o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre de Morais, ao comentar os dados. Segundo ele, mesmo com o aumento, o número é o segundo mais baixo do ano.

Homicídios e roubos. Os homicídios dolosos caíram no Estado de São Paulo. O número de registros passou de 332, em julho do ano passado, para 274, em julho deste ano. Os dados indicam queda de 17,47%.

Os roubos em geral recuaram. No mês passado, houve 25.211 registros do tipo, enquanto no mesmo período de 2014 foram feitos 25.911 boletins desse crime em delegacias - queda de 2,7%.