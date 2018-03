Latrocínio cresceu 114% O roubo seguido de morte - tipo de crime que mais amedronta a população - foi o que mais cresceu em janeiro e fevereiro na capital. Os latrocínios aumentaram 114% - foram 30 casos no primeiro bimestre deste ano ante 14 no mesmo período do ano passado. Entre os casos está o da assistente administrativa Daniela Nogueira de Oliveira, de 25 anos. Grávida, ela foi baleada na cabeça quando chegava em casa na no dia 8 de janeiro no Condomínio Horto do Ypê, na zona sul.