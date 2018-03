Latrocínio avança 44,7% na capital O número de latrocínios (roubos seguidos de morte) cresceu 44,7% na capital nos primeiros cinco meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2012. O total de ocorrências passou de 47 para 68 em São Paulo. No Estado, a alta foi de 13%. Ontem, na área do 49º DP (São Mateus), com a morte do garoto boliviano, houve a primeira notificação de latrocínio - em todo o ano passado, foram 2 casos.