Land Rover estava a 70 km/h, diz novo laudo Laudo encomendado pela família do administrador Vitor Gurman, de 23 anos, atropelado e morto em julho na Rua Natingui, na Vila Madalena, aponta que a Land Rover dirigida pela nutricionista Gabriella Guerrero, de 28 anos, estava a pelo menos 70 km/h no momento do acidente. O laudo oficial divulgado pelo Instituto de Criminalística apontou a velocidade de 57,6 km/h. O advogado de Gabriella vai pedir outro laudo. Indiciada por homicídio, ela responde em liberdade.