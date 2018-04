Lanchonete é multada por fumaça e odor no ar A Prefeitura de São Paulo confirmou a aplicação de multa ambiental de R$ 30 mil à hamburgueria The Fifties, na Rua Pais de Araujo, no Itaim-Bibi, zona sul da capital. O Departamento de Controle da Qualidade Ambiental fiscalizou a The Fifties do Itaim em 2007, após denúncia, e a autuou por emissão de fumaça e odor para fora do restaurante. A empresa alega ter adotado medidas de compensação e correção previstas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A empresa tem 20 dias para recorrer da multa.