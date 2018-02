Lanchonete a preços populares abre em maio no aeroporto de Curitiba O presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Antonio Gustavo Matos do Vale, assinou o contrato para a instalação da lanchonete que apresentará preços mais populares no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Ela vai operar a partir de maio. "São 15 produtos com preço máximo fixado com base em uma pesquisa realizada na região do aeroporto", disse. De acordo com Vale, o projeto começa pelo Afonso Pena por causa do término do contrato com a lanchonete anterior. A licitação foi vencida pela CDPlan Distribuidora de Produtos Alimentícios, Bebidas e Afins.