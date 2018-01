Lançamentos para montar o kit make-up do inverno As principais marcas de cosméticos lançaram produtos compactos, do tipo 2 em 1, para o inverno. O Boticário, por exemplo, colocou nas prateleiras um pó iluminador - para dar brilho ao rosto - que já vem acoplado à base do pincel. Roda-se o cabo e o pó sobe para as cerdas.