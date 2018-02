Lançamento do Bilhete Único Diário depende de sistema, diz Haddad

SÃO PAULO - O lançamento do Bilhete Único Diário, o último da série de cartões temporários do transporte público de São Paulo, dependerá do comportamento da demanda e do sistema operacional que o mantém, afirmou nesta sexta-feira, 4, o prefeito Fernando Haddad (PT). No sábado, 5, o Bilhete Único Semanal passa a valer, na cidade, onde a categoria mensal funciona desde novembro passado.

"Tudo depende do comportamento da demanda e do sistema operacional, que ainda inspira algum cuidado", disse o prefeito. "Quanto mais fácil for a adaptação, mais simples é a continuidade da agenda."

Questionado se a modalidade diária poderá vigorar ainda neste semestre, Haddad não passou um prazo. "Certamente será este ano, mas o prazo daqui até lá eu não saberia te dizer. Vai depender da evolução da adesão."

Semanal. Com a categoria lançada neste sábado, os passageiros poderão viajar quantas vezes quiserem, de ônibus, metrô e trem, por um preço fixo de R$ 38 para um único meio de transporte por um período de sete dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso a pessoa queira usar o cartão que integra os três sistema, deverá pagar R$ 60 por semana. Estudantes pagam tarifa semanal de R$ 19, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans).

Desde que a série de cartões temporais foi lançada, no fim de novembro, quase 500 mil pessoas já se cadastraram no sistema da SPTrans, pelo site http://bilheteunico.sptrans.com.br. A medida é uma das promessas de campanha de Haddad.