Lançado o Atlas do Censo Demográfico Foi lançado o Atlas do Censo Demográfico 2010, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com todas as informações do levantamento. Com base nas informações obtidas pelo recenseamento feito há três anos, a publicação mostra a evolução regional e os polos de atração migratória no País. A versão digital está em http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/.