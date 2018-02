'Lamento ter sido afastado da mídia' O dedo em riste e o bordão "isto non 'ecziste'" - dito com um forte sotaque espanhol - são as marcas registradas do padre Óscar González Quevedo, que no ano 2000 ocupou o horário nobre da TV brasileira com o quadro O caçador de enigmas, do Fantástico, na Rede Globo. No espaço, padre Quevedo tinha a missão de explicar, por meio da parapsicologia, fenômenos então considerados sobrenaturais.