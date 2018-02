Laje de obra desaba em Osasco e fere 5 pessoas Um desabamento na obra de um supermercado, por volta das 11 horas de ontem, deixou cinco feridos na Vila Menck, em Osasco. As vítimas foram retiradas de escombros com ferimentos leves. No momento do acidente, havia outras cinco pessoas no local, mas elas conseguiram escapar ilesas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 carros e um helicóptero Águia foram enviados ao local. Por volta do meio-dia, bombeiros faziam vistoria no local. O desabamento aconteceu na Rua Serra dos Cariris.