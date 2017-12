SÃO PAULO - Dois operários da construção de um prédio residencial ficaram feridos na manhã desta sexta-feira, 18, depois que uma das lajes da obra desabou em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 8h20.

As vítimas foram retiradas dos escombros com ferimentos leves e levadas ao Pronto Socorro de Cotia. Não há mais buscas no local. A Defesa Civil ainda estuda a possibilidade de novos desabamentos.