Lady Gaga toma cerveja, canta e atende fãs em favela no Rio

De mototáxi, com direito a parada para uma cerveja e passes de futebol, a cantora americana Lady Gaga esteve ontem na Favela do Cantagalo, na zona sul do Rio, para conhecer um projeto social. A cantora faz hoje na cidade o primeiro show no País.

Animada e escoltada por forte esquema de segurança, Gaga atendeu os fãs, conversou com moradores e cantou com crianças da comunidade antes de voltar ao Hotel Fasano, em Ipanema, também na zona sul. "Adoro o povo daqui", afirmou ao chegar à favela, pacificada desde 2009. Lady Gaga passeou e bebeu cerveja em um bar. Ela também tentou falar algumas palavras em português, mas não passou de "boa tarde" e "obrigada".

De volta ao Fasano, às 15h30 a cantora apareceu na sacada de sua suíte com uma camisa da seleção brasileira. Lady Gaga estendeu uma faixa dizendo amar o Rio e acenou para os fãs. Ela se apresenta domingo em São Paulo e, na terça-feira, em Porto Alegre. Sites de compras coletivas vendem pares de ingressos a preços promocionais.