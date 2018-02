Lady Gaga: perfume preto perde a cor ao tocar a pele

Já a ex-tenista Gabriela Sabatini, de 43 anos, veio a São Paulo festejar sua fragrância. Gabriela Sabatini (R$ 69,90, 30 ml) está entre os dez primeiros em vendas da Sack's no País. "Lancei o perfume aos 19 anos, no auge da minha carreira. Tenho planos de aumentar a linha, mas a nova geração de adolescentes não me conhece. Estou aqui para reforçar minha imagem", disse, em sua passagem pela cidade.

Na terça-feira, um dos grandes vencedores do Atualidade Cosmética, com 400 inscritos, foi o Boticário. A empresa levou três prêmios com os perfumes Stiletto, Egeo Provoke e Nativa Spa Verbena Senses.